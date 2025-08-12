Эрдоган заявил о продолжении сотрудничества в трехстороннем формате с Азербайджаном и Грузией

Сотрудничество в трехстороннем формате с Азербайджаном и Грузией продолжается.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

Он отметил, что, в частности, посредством трехсторонних механизмов, созданных с Азербайджаном и Грузией в сферах внешней политики и безопасности, вносится вклад в региональный мир и сотрудничество.

Отмечено, что в ближайшее время в Турции планируется проведение очередной трехсторонней встречи министров иностранных дел.

Президент Турции также подчеркнул, что также планируется организация встречи председателей парламентов в трехстороннем формате.