Эрдоган заявил о продолжении сотрудничества в трехстороннем формате с Азербайджаном и Грузией
Сотрудничество в трехстороннем формате с Азербайджаном и Грузией продолжается.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.
Он отметил, что, в частности, посредством трехсторонних механизмов, созданных с Азербайджаном и Грузией в сферах внешней политики и безопасности, вносится вклад в региональный мир и сотрудничество.
Отмечено, что в ближайшее время в Турции планируется проведение очередной трехсторонней встречи министров иностранных дел.
Президент Турции также подчеркнул, что также планируется организация встречи председателей парламентов в трехстороннем формате.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре