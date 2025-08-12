Норвегия и Швеция поссорились

Между Норвегией и Швецией разгорелся конфликт по поводу сохранения редкой горной гусыни.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Швеция с конца 1970-х годов реализует дорогостоящий проект по увеличению популяции, завозя птиц из России, разводя их и выпуская в дикую природу.

В Норвегии же придерживаются более пассивного подхода, но в отдельных случаях отстреливают шведских гусей, перелетевших границу. Местные власти считают их "искусственными" и опасаются, что смешение популяций изменит исторические маршруты миграции.

"Мы не понимаем, почему они считают шведскую гусыню угрозой: она мигрирует вместе с норвежской группой. Уничтожение особи из исчезающего вида без научных доказательств противоречит международным соглашениям", - говорят в Ассоциации охотников.

В ведомстве также отмечают, что шведские гуси используют более безопасные пути миграции, чем норвежские.

Норвежские гуси летят в Грецию через Россию и Казахстан, Швеция же в свою очередь в 1980-х годах изменила направление миграции своих птиц через Германию и Нидерланды.

"Шведская популяция представляет угрозу для дикой популяции, которую мы делим с Финляндией, Эстонией, Венгрией и Грецией. Риск смешения с искусственно созданной популяцией и разрушение исторического миграционного пути абсолютно неприемлемы и нарушают международные рекомендации", - отвечают норвежские коллеги.