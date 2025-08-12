Роберт Кочарян в роли Шарикова: и его вылечат

Автор: Акпер Гасанов

"Обязательства, взятые Николом Пашиняном в США 8 августа 2025 года в рамках заявления трехсторонней встречи, а также парафированное соглашение между Арменией и Азербайджаном, необоснованная важность которого подчеркивается и пропагандируется представителями режима Пашиняна, не имеют ничего общего с реальным миром. Более того, они содержат новые экзистенциальные угрозы для Армении и армянского народа". Об этом говорится в заявлении, распространенном парламентской фракцией блока "Армения".

Проще говоря, мы услышали ожидаемый протест представителей блока, возглавляемого бывшим карабахским сепаратистом, вторым президентом Армении Робертом Кочаряном. Ясное дело, что ничего иного от них и ждать не стоило.

При этом символично, что данное заявление было распространено в тот самый день, когда прокуратура Армении потребовала взыскать с Роберта Кочаряна, Армена Геворкяна, Сейрана Оганяна и Юрия Хачатурова 670 млн драмов (примерно 1,7 млн долларов), выделенных жертвам событий 1 марта 2008 года, когда были совершены насильственные действия против тех, кто вышел на акции протеста в связи с фальсификациями на президентских выборах.

Кстати, это ведь не единственное уголовное дело, по которому проходит Кочарян. Вместе с бывшим главой администрации Арменом Геворгяном он обвиняется в получении крупных взяток (статья 311 УК РА, часть 4, пункт 2) - незаконное получение значительной суммы (примерно $3 млн) во время президентства Робика Седраковича. Все это делает любые заявления самого Кочаряна и его однопартийцев, мягко говоря, забавными.

Ну а совсем смешно становиться, если вспомнить недавний соцопрос, проведенный Международным республиканским институтом (IRI). Он показал, второму президенту Армении доверяет лишь 4%, опрошенных. То есть, в лучшем случае, франция "Армения" может выступать именно от имени такого, мизерного процента граждан своей страны. Это - очень важный момент.

Ведь, согласно соцопросу все того же Международного республиканского института, 47% граждан Армении выступают за подписание мирного договора с Азербайджаном. Это больше, чем число противников подписания этого документа. Получается, что Никол Пашинян выразил в Вашингтоне, посредством подписания декларации о мире с Азербайджаном, чаяния большинства граждан Армении.

Соответственно, теперь можно обсуждать лишь маршрут следования самого Кочаряна и членов его партии и фракции, а также скорость их движения в этом направлении. Ведь все они могут сколько угодно насиловать здравый смысл, но время диктует свои новые правила. Ну а что касается несогласия кочаряновцев с вашингтонской декларацией, то можно вспомнить, что и булгаковский Шариков был не согласен с содержанием переписки Энгельса с Каутским.

Вот и утверждение фракции "Армения" о том, что "соглашение ликвидирует Минскую группу ОБСЕ и выталкивает карабахскую проблему из международной повестки", можно назвать протяжным, но бесполезным стоном по канувшим в Лету временам. Ведь, Минская группа создавалась именно для мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Он урегулирован. Соответственно, в МГ ОБСЕ нет уже никакой необходимости.

Да и сама "карабахская проблема" снята с повестки дня, ибо в вашингтонской декларации прописано взаимное уважение и признание территориальной целостности со стороны Азербайджана и Армении. Грустить по этому поводу может разве что Анджей Каспшик, который столько лет имитировал бурную деятельность, надувал щеки, ездил в Азербайджан и в Армению, получая высокую зарплату.

Сейчас это все накрылось медным тазом. Азербайджан и Армения активно движутся к подписанию всеобъемлющего мирного договора, который принесет благополучие и процветание нашим странам и народам. А то, что Кочарян и ему подобные пытаются противодействовать этому, так тут все, как в финале кинокомедии "Иван Васильевич меняет профессию", одна из героинь которого, снимая парик, произносит: "И тебя, и меня вылечат".