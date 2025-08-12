Мировой IT-лидер EPAM открывает офис в Азербайджане

Одна из мировых лидеров в области цифровой трансформации и IT-консалтинга - компания EPAM Systems - официально объявила о начале деятельности в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по инновациям и цифровому развитию.

Отмечается, что в ближайшее время в Баку откроется представительство компании, которое будет выполнять не только операционные функции, но и выступать в роли инновационного центра для реализации масштабных цифровых инициатив. Особое внимание будет уделено развитию искусственного интеллекта.

EPAM Systems планирует внедрять в Азербайджане передовые решения, успешно реализованные в других странах. Компания намерена активно участвовать в цифровизации государственных услуг, расширении экосистемы цифровых сервисов mygov (включая mygov business), а также внедрении технологических инструментов для повышения эффективности и доступности этих услуг.

Через платформу EPAM Campus будет осуществляться подготовка местных IT-специалистов, развитие технологических компетенций и реализация совместных проектов с Агентством по инновациям и цифровому развитию Азербайджана и другими государственными структурами. Особое место займет интеграция решений на базе искусственного интеллекта, способствующих автоматизации процессов, повышению точности и скорости предоставления услуг, а также улучшению пользовательского опыта.

Председатель Агентства Фарид Османов отметил, что партнерство с EPAM Systems внесет значимый вклад в развитие цифрового управления, искусственного интеллекта, человеческого капитала, а также укрепит роль нашей страны в сфере ИКТ-услуг и экспорта технологий.

Вице-президент EPAM Systems Юрий Антанюк заявил, что Азербайджан привлекает внимание как страна, предпринимающая смелые шаги и динамично развивающаяся в сфере цифровизации: "Мы рады, что сможем объединить местные таланты с передовым мировым опытом и внести свой вклад в цифровую трансформацию страны".

EPAM Systems - одна из крупнейших в мире технологических компаний, специализирующихся на разработке цифровых платформ, внедрении решений на основе искусственного интеллекта и в целом на цифровой трансформации. Компания, насчитывающая более 62 000 специалистов, представлена в более чем 55 странах и обслуживает крупнейшие мировые корпорации, входящие в список Fortune 500. С 2012 года акции EPAM Systems котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, а с 2021 года компания входит в индекс S&P 500, что подчеркивает ее масштаб и значимость для мировой экономики.

В 2024 году годовой доход компании превысил 4,7 миллиарда долларов США. Устойчивость, гибкость и масштабируемость цифровых решений позволяют EPAM Systems эффективно адаптироваться к вызовам цифровой экономики, предоставляя клиентам не только услуги, но и комплексную стратегическую поддержку.

Следует отметить, что EPAM Systems обладает большим опытом цифровизации государственного сектора и реализовала проекты в ряде европейских стран, а также в регионе Персидского залива. В Великобритании компания модернизирует государственные услуги через платформу ServiceNow, в Украине участвовала в разработке и обновлении цифрового сервиса Diia, а в ОАЭ запустила платформу DGE OneHub. Эти проекты охватывают цифровизацию услуг, внедрение ИИ, облачных решений и цифровых платформ, демонстрируя способность EPAM Systems адаптировать передовые технологии к особенностям государственного управления.

В последние годы в Азербайджане последовательно реализуются стратегические инициативы по развитию цифровой инфраструктуры, поддержке внедрения технологий электронного правительства и искусственного интеллекта. Эти усилия стали одним из ключевых факторов, повлиявших на решение глобальной компании EPAM Systems открыть представительство в Азербайджане. Цифровизация в стране рассматривается как один из двигателей устойчивого экономического роста, и приход EPAM Systems является показателем высокого доверия к такому подходу.