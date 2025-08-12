Пентагон направил военных Нацгвардии в Вашингтон

Пентагон направил в Вашингтон около 800 военнослужащих Национальной гвардии США для борьбы с преступностью в городе. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Около 800 солдат были задействованы в составе оперативной группы за безопасность и красоту округа Колумбия, примерно 100-200 из них оказывают поддержку правоохранительным органам", - говорится в сообщении.