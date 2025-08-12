https://news.day.az/world/1773688.html Пентагон направил военных Нацгвардии в Вашингтон Пентагон направил в Вашингтон около 800 военнослужащих Национальной гвардии США для борьбы с преступностью в городе. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пентагон направил военных Нацгвардии в Вашингтон
Пентагон направил в Вашингтон около 800 военнослужащих Национальной гвардии США для борьбы с преступностью в городе. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Около 800 солдат были задействованы в составе оперативной группы за безопасность и красоту округа Колумбия, примерно 100-200 из них оказывают поддержку правоохранительным органам", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре