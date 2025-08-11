https://news.day.az/politics/1773477.html Распространен полный текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией Министерство иностранных дел Азербайджана распространило полный текст мирного соглашения с Арменией. Новость обновляется
Министерство иностранных дел Азербайджана распространило полный текст мирного соглашения с Арменией, передает Day.Az.
С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
