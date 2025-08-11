Бразилия приветствует мирную декларацию между Азербайджаном и Арменией

Правительство Бразилии поздравляет правительства Армении и Азербайджана с подписанием совместной декларации их лидерами и с поставлением подписей их министров иностранных дел под Соглашением о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном 8 августа текущего года, что представляет собой важный новый шаг на пути к полной нормализации отношений между двумя странами.

Как передает Day.Az, об этом говорится на сайте правительства Бразилии.

"Бразилия подтверждает свою поддержку дипломатических усилий, направленных на обеспечение прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе, и выражает надежду, что соглашение об установлении дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном будет подписано и ратифицировано в кратчайшие сроки", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).