Зангезурский коридор откроет новые перспективы для экономики стран Центральной Азии

Подписанная 8 августа в Вашингтоне лидерами США, Азербайджана и Армении совместная декларация, а также договоренность о создании крупного транзитного коридора под названием "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", способна открыть новый этап в развитии региональной взаимосвязанности, укреплении доверия и создании условий для устойчивого экономического роста.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил доктор политических наук, профессор из Узбекистана Сайфиддин Жураев.

"Потенциал пропускной способности Зангезурского коридора на начальном этапе, по оценке Азербайджана, составляет 15 миллионов тонн грузов. Строительство железной дороги до стыка границы с Арменией и Ираном близится к завершению, и азербайджанский участок планируется ввести в эксплуатацию уже в 2026 году. Реализация проекта позволит открыть дополнительное направление международного коридора "Север-Юг" через Восточный Зангезур, создавая новые маршруты к Ирану, Турции и далее, что существенно расширит возможности для роста объемов транзита.

В этом контексте запуск Зангезурского коридора станет важным шагом в укреплении транспортной взаимосвязанности Центральной Азии, расширении доступа к новым рынкам и создании дополнительных возможностей для экономического роста и сотрудничества в Евразии. Одним из ключевых преимуществ Зангезурского коридора является сокращение протяженности торговых маршрутов, что позволит странам Центральной Азии значительно ускорить доставку грузов в Европу. Это создаст условия для снижения транспортных расходов, повышения эффективности логистики и расширения объемов взаимной торговли", - отметил Жураев.

Он подчеркнул, что Зангезурский коридор рассматривается как значимый проект для стран Центральной Азии и Южного Кавказа: "Согласно расчетам Всемирного банка, опубликованным Forbes, его открытие может увеличить ежегодный объем мировой торговли к 2027 году на 50-100 миллиардов долларов. По оценке Bloomberg, разблокировка маршрута позволит сократить время транзита грузов через Евразию на 12-15 часов. Анализ Caspian Policy Center указывает на потенциальную экономию инфраструктурных расходов в размере 3-5 миллиардов долларов в течение 5-10 лет, а прогноз Oxford Economics предполагает снижение логистических издержек на 20-30 миллиардов долларов в год. Это означает, что реализация Зангезурского коридора способна придать мощный импульс развитию региональной торговли, повысить конкурентоспособность национальных экономик и укрепить позиции Центральной Азии в системе глобальных транспортных и логистических цепочек".