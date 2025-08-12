Telegram заблокирует множество каналов

Администрация Telegram на этой неделе заблокирует множество каналов, связанных с доксингом (незаконной публикацией персональных данных) и вымогательством.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале.

"После моей публикации 20 дней назад пользователи прислали сотни жалоб на мошенничество. На их основе мы блокируем каналы, где администраторы публиковали клевету, а затем удаляли ее за деньги жертв", - подчеркнул Дуров.

Он уточнил, что у команды есть "неопровержимые доказательства" нарушений.

Также выявлены схемы "блокировок защиты" - платы жертв мошенникам за прекращение травли.

"Не тратьте время на новые каналы. Telegram - не место для доксинга и шантажа", - предупредил Дуров злоумышленников