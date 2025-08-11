https://news.day.az/officialchronicle/1773428.html Территория Сумгайытского химического промышленного парка будет расширена - Распоряжение В целях обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора в стране, поддержки предпринимательства, организации конкурентоспособного промышленного производства на основе современных технологий и повышения занятости населения в производственной сфере будет расширена территория Сумгайытского химического промышленного парка.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
