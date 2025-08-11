Территория Сумгайытского химического промышленного парка будет расширена

В целях обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора в стране, поддержки предпринимательства, организации конкурентоспособного промышленного производства на основе современных технологий и повышения занятости населения в производственной сфере будет расширена территория Сумгайытского химического промышленного парка.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

