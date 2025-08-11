https://news.day.az/society/1773444.html На этой улице в Баку ограничат движение транспорта Сегодня в Баку с 18:00 в связи с ремонтными работами дороги будет ограничено движение транспорта на участке улицы Улугбека. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ограничения коснутся участка от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до улицы Ага Нематулла.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ограничения коснутся участка от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до улицы Аги Нематуллы.
Ремонт проводится на дороге от улицы Гасана Алиева параллельно проспекту Зии Буньядова до станции метро "Кероглу".
"Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлением движения", - говорится в сообщении.
