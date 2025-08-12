Трамп назвал свою следующую цель

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что намерен "навести порядок" в Вашингтоне так же, как сделал это в ходе борьбы с нелегальными мигрантами на границе США с Мексикой.

"Вашингтон, округ Колумбия, будет освобожден сегодня! Преступность, жестокость, грязь и отбросы исчезнут. Я сделаю нашу столицу снова великой!" - подчеркнул глава Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Лидер США отметил, что быстро решил проблемы на американо-мексиканской границе, уточнив, что за последние три месяца было ноль нелегалов. Теперь, по его словам, пришло время разобраться с ситуацией в столице страны.