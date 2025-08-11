Очередная группа переселенцев прибыла в Ханйурду

11 августа группа переселенцев прибыла в село Ханйурду Ходжалинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 19 переселенным семьям (62 человека) были вручены ключи от домов.

Отметим, в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживают в общей сложности более 50 тысяч человек, занятых в реализации проектов, проводимых в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, работающих в возобновивших свою деятельность структурах здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности, энергетики.