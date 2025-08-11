https://news.day.az/society/1773437.html Очередная группа переселенцев прибыла в Ханйурду - им вручены ключи от квартир - ФОТО Группа переселенцев 11 августа прибыла в село Ханйурду Ходжалинского района. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 19 переселенным семьям (62 человека) были вручены ключи от домов.
Отметим, в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживают в общей сложности более 50 тысяч человек, занятых в реализации проектов, проводимых в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, работающих в возобновивших свою деятельность структурах здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности, энергетики.
