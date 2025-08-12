Пресс-секретарь правительства Ирана о ситуации вокруг Зангезурского коридора

В некоторых иранских СМИ и социальных сетях информация о Зангезурском коридоре представляется в искаженном виде и трактуется как якобы утрата Ираном своих северных границ.

Как передает Day.Az, об этом заявила 12 августа на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мохаджерани.

По ее словам, широко обсуждаемый Зангезурский вопрос затрагивает лишь небольшую часть территории на севере Ирана. Она подчеркнула, что Иран уделяет большое внимание восстановлению стабильности в регионе, поддержанию территориальной целостности государств и защите их суверенитета.

Мохаджерани добавила, что Иран никогда не приветствовал появление в соседних странах иностранных сил. Ситуация находится под постоянным контролем. Наилучшим решением, по ее словам, является обеспечение стабильности силами самого региона.