В столице Ливана Бейруте создана Ассоциация ливанско-азербайджанской дружбы, утвержден его состав.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, создание ассоциации осуществлено по инициативе ливанских выпускников, ранее получивших высшее образование в различных вузах Азербайджана, в частности инженера Акрама Тархини. Целью создания ассоциации является дальнейшее укрепление связей между народами двух стран и расширение сотрудничества в области науки, культуры, образования, туризма, здравоохранения, социальной и других сферах.

Отметим, что президент ассоциации Акрам Тархини является руководителем проектов Совета по развитию и восстановлению Ливана. В 1991 году он учился в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, а затем в Азербайджанском университете архитектуры и строительства. Он принимал участие в качестве гостя в ряде государственных и международных мероприятий, проводимых в нашей стране. Некоторое время назад он присутствовал на церемонии открытия Дома Азербайджана в селе Кавашра в Ливане. Это мероприятие, помимо того, что служит развитию отношений между двумя странами, также считается важным событием для проживающей здесь туркманской общины.