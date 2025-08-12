https://news.day.az/hitech/1773574.html В Китае создали управляемый жестами квадрокоптер - ВИДЕО Китайский инженер создал квадрокоптер, который управляется жестами. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пользователь надевает на запястье сенсорный контроллер и управляет мечом на расстоянии. Представляем вашему вниманию данное видео:
Китайский инженер создал квадрокоптер, который управляется жестами.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пользователь надевает на запястье сенсорный контроллер и управляет мечом на расстоянии.
Представляем вашему вниманию данное видео:
