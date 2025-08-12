В Китае создали управляемый жестами квадрокоптер

Китайский инженер создал квадрокоптер, который управляется жестами.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пользователь надевает на запястье сенсорный контроллер и управляет мечом на расстоянии.

Представляем вашему вниманию данное видео: