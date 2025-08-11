Начались съемки фильма «Агалы»

При поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики начаты съемки полнометражного художественного фильма "Агалы".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, режиссерами-постановщиками фильма являются Хайям Абдуллазаде, Эльмеддин Алиев, автор сценария - Ульвия Гейдарова, оператор-постановщик - Васиф Велизаде, художник-постановщик - Туран Юсифова, художник по гриму - Адиля Алиева.

В главных ролях снимаются Гушвер Агаева и Ягут Пашазаде.