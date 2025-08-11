https://news.day.az/culture/1773441.html Начались съемки фильма «Агалы» - ФОТО При поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики начаты съемки полнометражного художественного фильма "Агалы".
При поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики начаты съемки полнометражного художественного фильма "Агалы".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, режиссерами-постановщиками фильма являются Хайям Абдуллазаде, Эльмеддин Алиев, автор сценария - Ульвия Гейдарова, оператор-постановщик - Васиф Велизаде, художник-постановщик - Туран Юсифова, художник по гриму - Адиля Алиева.
В главных ролях снимаются Гушвер Агаева и Ягут Пашазаде.
