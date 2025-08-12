Модель Джорджина Родригес, невеста нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду, на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на снимке Родригес позирует с кольцом на безымянном пальце. "Да, хочу. В этой и во всех моих жизнях", - подписала пост она. Таким образом, стало известно, что Роналду женится.

27 апреля 2023 года Ajansspor сообщил, что Роналду хочет расстаться с Родригес. 38-летнему футболисту не нравилось, что девушка проводит день в торговых центрах и тратит много денег, больше ничего не делая. Позднее Родригес опровергла эту информацию.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общих с Джорджиной дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей от суррогатных матерей - Криштиану-младшего, Еву и Матео.