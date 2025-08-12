Пенсионные выплаты в Азербайджане выросли

За семь месяцев текущего года на выплату пенсий в Азербайджане направлено 4 миллиарда 142 миллиона манатов, что на 10 процентов (на 367 миллионов манатов) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, с начала 2025 года все виды пенсий были проиндексированы и увеличены на 8,1 процента. Кроме того, с 1 февраля минимальная пенсия была повышена на 14,3 процента - с 280 до 320 манатов.

Отмечается, что в январе-июле текущего года было назначено 27 тысяч пенсий, а с начала 2019 года, когда стартовала система электронного назначения пенсий, - 165 тысяч пенсий, оформленных проактивно через электронную систему.