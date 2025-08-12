В американском штате решили «избавиться» от демократов

Губернатор Техаса Грегг Эбботт заявил, что готов лишить демократов десяти из 12 мест в Палате представителей штата в случае изменения перераспределения избирательных округов. Его слова передает Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если Калифорния попробует перекроить еще пять округов, знайте - Техас способен "убрать" десять демократов в нашем штате", - заявил политик.

Он добавил, что в случае перераспределения избирательных округов техасские республиканцы могут усилить свое представительство, тогда как демократы в "синих" штатах почти не имеют пространства для маневра.

"Посмотрите на карту Иллинойса, посмотрите на карту Калифорнии, Нью-Йорка и Массачусетса, и на многие другие "синие" штаты - они перетасовали все уже давно, у них не осталось ничего, что они могли бы сделать", - отметил спикер.