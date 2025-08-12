Объявлен состав сборной Азербайджана на матч с Бельгией

Объявлен состав мужской сборной Азербайджана по волейболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер Фарид Джалалов заявил 14 игроков на матч с Бельгией в отборочном этапе чемпионата Европы.

Наша команда, выступающая в группе B, уже отправилась в бельгийский Руселаре.

Сборная Азербайджана

Нападающие: Вусал Гурбанов, Андрей Мельников, Джавид Азимов, Аслан Гамидов, Руслан Алиев, Кенан Гасанли, Мирашраф Рзазаде

Блокирующие: Эльмин Алышанов, Мардан Мамедов, Рамазан Агабеков

Связующие: Мирхасил Сеидли, Амирмехди Аблу

Либеро: Кенан Аллахвердиев, Нихад Гасымов

Отметим, что в первом матче между этими командами в прошлом году соперник выиграл со счетом 3:0.