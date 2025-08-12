Азербайджан расширяет взаимодействие с институтами Арабской координационной группы

В министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с делегацией, состоящей из экспертов Группы Исламского банка развития, Фонда развития Абу-Даби, Кувейтского арабского фонда экономического развития, Саудовского фонда развития и Фонда международного развития ОПЕК, входящих в Арабскую координационную группу (АКГ).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

"На встрече было подчеркнуто успешное сотрудничество нашей страны с финансовыми институтами, входящими в Группу. Была представлена информация о благоприятной деловой среде, созданной для развития бизнеса и инвестиций в Азербайджане, а также о потенциальных направлениях инвестирования.

Делегация отметила, что Арабская координационная группа придает важное значение расширению сотрудничества с Азербайджаном. Отмечена важность проведения ежегодных собраний Группы Исламского банка развития в Азербайджане в 2026 году с точки зрения укрепления партнерства", - говорится в сообщении.

На встрече обсуждались возможности расширения существующего сотрудничества и реализации инвестиционных проектов, гарантированных государством. Было отмечено, что АКГ готова активно участвовать в финансировании инвестиционных проектов, гарантированных государством.