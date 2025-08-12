В Кяльбаджаре перевернулся грузовик,

В Кяльбаджаре произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Гылынджлы.

Перевернулся грузовик, в результате чего погиб житель Шекинского района Сохраб Сулейманов 1967 года рождения.