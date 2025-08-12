20:36

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова проходит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между агдамским "Карабахом" и северомакедонской "Шкендией".

Как передает Day.Az, на 35-й минуте матча "Карабах" забил еще один гол - 4:1.

20:35

20:35

Как передает Day.Az, "Карабах" на 33-й минуте забил третий гол - 3:1.

Как передает Day.Az, "Карабах" на 33-й минуте забил третий гол - 3:1.

20:20

20:20

Как передает Day.Az, на 18-й минуте матча "Карабах" забил второй гол и вышел вперед - 2:1.

Как передает Day.Az, на 18-й минуте матча "Карабах" забил второй гол и вышел вперед - 2:1.

20:16

20:16

Как передает Day.Az, на 16-й минуте матча "Карабах" сравнял счет - 1:1.

Как передает Day.Az, на 16-й минуте матча "Карабах" сравнял счет - 1:1.

20:10

20:10

Как передает Day.Az, на 10-й минуте матча гости вышли вперед в счете - 0:1.

Как передает Day.Az, на 10-й минуте матча гости вышли вперед в счете - 0:1.

20:00

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова проходит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между агдамским "Карабахом" и северомакедонской "Шкендией".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, агдамский клуб, одержавший победу в первом матче на выезде в Скопье со счетом 1:0, пытается развить успех и выиграть двухматчевое противостояние.

19:50

Сегодня "Карабах" проведет свой следующий матч в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель Агдама сыграет ответную встречу против северомакедонского клуба "Шкендия" в третьем квалификационном раунде.

Чемпион Азербайджана считается фаворитом поединка, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ожидается, что "Карабах", победивший на выезде со счетом 1:0, одержит победу и в этом матче.

Лига чемпионов УЕФА

Третий квалификационный раунд, ответный матч

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Шкендия" (Северная Македония)

Судья: Данни Маккели (Нидерланды)

Баку, Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Первый матч - 1:0

"Карабах": Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Матеус Сильва, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Кади, Леандро Андраде, Абделла Зубир (к), Нариман Ахундзаде.

"Шкендия": Бабукарр Гайе, Имран Фетай, Клисман Цаке, Александр Трумчи, Роналдо Уэбстер, Решат Рамадани, Камер Чака, Арбин Зейнулай, Фабрис Тамба, Лиридон Лятифи, Бесарт Ибраими (к).

Отметим, что победитель этого противостояния встретится в матчах плей-офф Лиги чемпионов с сильнейшим пары "Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия). Проигравший встретится с проигравшим той же пары за путевку в основной этап Лиги Европы УЕФА.