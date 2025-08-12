https://news.day.az/world/1773570.html Трамп отменил пошлины на импортируемое в США золото Соединенные Штаты Америки не будут облагать пошлинами золото, импортируемое на территорию страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Золото не будет облагаться пошлинами", - написал глава Белого дома.
