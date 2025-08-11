https://news.day.az/world/1773476.html Пашинян позвонил Эрдогану Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба правительства Армении. В ходе телефонного разговора Никол Пашинян представил результаты, достигнутые в Вашингтоне в рамках армяно-азербайджанского мирного процесса.
