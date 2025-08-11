Пашинян позвонил Эрдогану

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба правительства Армении. 

В ходе телефонного разговора Никол Пашинян представил результаты, достигнутые в Вашингтоне в рамках армяно-азербайджанского мирного процесса.

Обсуждался ход реализации двусторонних соглашений. По словам Пашиняна, "атмосфера для их реализации сейчас как никогда благоприятна".

Стороны договорились продолжить активный политический диалог.