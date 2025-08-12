Сборная Азербайджана отправляется в Черногорию

Объявлен предварительный состав сборной Азербайджана по футболу U-17.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер Агиль Набиев привлек к тренировочному сбору 24 футболиста.

Команда проведет тренировочный сбор в Баку с 12 по 16 августа и в Подгорице (Черногория) с 17 по 22 августа.

В рамках подготовки сборная U-17 проведет два контрольных матча с командой Черногории соответствующей возрастной группы 19 и 21 августа.

Предварительный состав сборной

1
Рамал Гамбаров
Марсет
2
Нуразиз Азизов
Нефтчи
3
Камиль Гасанов
Марсет
4
Рашад Гулушов
Сабах
5
Угур Гурбанлы
Карабах
6
Тогрул Мехдизаде
Сабах
7
Саттар Тахирзаде
Маргарет
8
Руслан Гулиев
Нефтчи
9
Исмаил Сафарли
Нефтчи
10
Магомед Чодаров
Марсет
11
Нурлан Мелеков
Нефтчи
12
Амин Рзаев
Карабах
13
Атаджан Мамедов
Марсет
14
Рамин Абиев
Нефтчи
15
Али Кичибеков
Марсет
16
Аббас Зейналов
Марсет
17
Аднан Буньятов
Марсет
18
Онур Алиев
Карабах
19
Расул Балакишиев
Марсет
20
Али Баширов
Карабах
21
Мехти Гусейн
Сумгайыт
22
Самир Шарифов
Сабах
23
Пюнхан Керимов
Марсет
24
Ниджат Керимов
Сабах