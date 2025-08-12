Сборная Азербайджана отправляется в Черногорию

Объявлен предварительный состав сборной Азербайджана по футболу U-17.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер Агиль Набиев привлек к тренировочному сбору 24 футболиста.

Команда проведет тренировочный сбор в Баку с 12 по 16 августа и в Подгорице (Черногория) с 17 по 22 августа.

В рамках подготовки сборная U-17 проведет два контрольных матча с командой Черногории соответствующей возрастной группы 19 и 21 августа.

Предварительный состав сборной