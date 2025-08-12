https://news.day.az/sport/1773683.html Сборная Азербайджана отправляется в Черногорию - СОСТАВ Объявлен предварительный состав сборной Азербайджана по футболу U-17. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер Агиль Набиев привлек к тренировочному сбору 24 футболиста. Команда проведет тренировочный сбор в Баку с 12 по 16 августа и в Подгорице (Черногория) с 17 по 22 августа.
Сборная Азербайджана отправляется в Черногорию - СОСТАВ
Объявлен предварительный состав сборной Азербайджана по футболу U-17.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер Агиль Набиев привлек к тренировочному сбору 24 футболиста.
Команда проведет тренировочный сбор в Баку с 12 по 16 августа и в Подгорице (Черногория) с 17 по 22 августа.
В рамках подготовки сборная U-17 проведет два контрольных матча с командой Черногории соответствующей возрастной группы 19 и 21 августа.
Предварительный состав сборной
|
1
|
Рамал Гамбаров
|
Марсет
|
2
|
Нуразиз Азизов
|
Нефтчи
|
3
|
Камиль Гасанов
|
Марсет
|
4
|
Рашад Гулушов
|
Сабах
|
5
|
Угур Гурбанлы
|
Карабах
|
6
|
Тогрул Мехдизаде
|
Сабах
|
7
|
Саттар Тахирзаде
|
Маргарет
|
8
|
Руслан Гулиев
|
Нефтчи
|
9
|
Исмаил Сафарли
|
Нефтчи
|
10
|
Магомед Чодаров
|
Марсет
|
11
|
Нурлан Мелеков
|
Нефтчи
|
12
|
Амин Рзаев
|
Карабах
|
13
|
Атаджан Мамедов
|
Марсет
|
14
|
Рамин Абиев
|
Нефтчи
|
15
|
Али Кичибеков
|
Марсет
|
16
|
Аббас Зейналов
|
Марсет
|
17
|
Аднан Буньятов
|
Марсет
|
18
|
Онур Алиев
|
Карабах
|
19
|
Расул Балакишиев
|
Марсет
|
20
|
Али Баширов
|
Карабах
|
21
|
Мехти Гусейн
|
Сумгайыт
|
22
|
Самир Шарифов
|
Сабах
|
23
|
Пюнхан Керимов
|
Марсет
|
24
|
Ниджат Керимов
|
Сабах
