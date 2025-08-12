Хиджран Гусейнова награждена орденом "За службу Отечеству".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, за заслуги в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Хиджран Кямран гызы Гусейнова награждена орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.