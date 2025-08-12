https://news.day.az/officialchronicle/1773676.html Хиджран Гусейнова награждена орденом "За службу Отечеству" - Распоряжение Хиджран Гусейнова награждена орденом "За службу Отечеству". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Согласно распоряжению, за заслуги в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Хиджран Кямран гызы Гусейнова награждена орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.
