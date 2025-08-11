В Баку изменится маршрут 4 автобусов

Движение маршрутов №2, 9, 11 и 24 будет организовано по улице Ахмеда Раджабли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта, с 12 августа в связи с ремонтными работами на улице Улугбек в столице (на участке от пересечения улиц Ага Нематулла и Ахмеда Раджабли до улицы Ахмеда Раджабли) движение транспортных средств будет полностью ограничено. Также частично будет снято ранее введённое ограничение на улице Ахмеда Раджабли.

"В связи с этим движение маршрутов №2, 9, 11 и 24, следующих по улице Ага Нематулла (участок от улицы Фатали хан Хойский до улицы Улугбек), будет изменено и организовано по улице Ахмеда Раджабли", - говорится в сообщении.