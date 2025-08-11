Азербайджанский клуб планирует подписать нападающего американской команды

"Сабаил", претендующий на чемпионство в Первой лиге Азербайджана по футболу, продолжает поиски нападающего.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, клуб может подписать легионера-центрфорварда.

"Сабаил" в настоящее время проявляет интерес к Дэвиду Поланко, футболисту "Каролина Кор" из низшей лиги США.

В настоящее время стороны ведут переговоры. Если представитель Первой лиги договорится с колумбийским футболистом, с ним будет подписан контракт сроком на 1+1 год. Свою карьеру он начал в "Виторуле" (Румыния), затем выступал за "Эссинген" (Германия), "Флорида" (США), "Киндио" (Колумбия), "Барри Бакс" (США).