Азербайджанский клуб планирует подписать нападающего американской команды "Сабаил", претендующий на чемпионство в Первой лиге Азербайджана по футболу, продолжает поиски нападающего. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, клуб может подписать легионера-центрфорварда. "Сабаил" в настоящее время проявляет интерес к Дэвиду Поланко, футболисту "Каролина Кор" из низшей лиги США.
В настоящее время стороны ведут переговоры. Если представитель Первой лиги договорится с колумбийским футболистом, с ним будет подписан контракт сроком на 1+1 год. Свою карьеру он начал в "Виторуле" (Румыния), затем выступал за "Эссинген" (Германия), "Флорида" (США), "Киндио" (Колумбия), "Барри Бакс" (США).
