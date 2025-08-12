Иран приветствует восстановление мира между Азербайджаном и Арменией и разблокировку коммуникаций

Иран приветствует восстановление мира между Азербайджаном и Арменией и разблокировку коммуникационных линий.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи во время телефонного разговора с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

По словам Арагчи, в каждом решении и плане необходимо полностью соблюдать территориальную целостность и национальный суверенитет стран.

Во время разговора министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян проинформировал иранского коллегу о мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией, разблокировке региональных коммуникационных линий, развитии связей и дальнейших шагах по выполнению этого соглашения.

Мирзоян сказал, что Армения уделяет внимание развитию взаимоотношений с Ираном и придает этим отношениям большое значение.