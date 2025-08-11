Медузы заблокировали атомную электростанцию во Франции, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На атомной электростанции Gravelines на севере Франции в ночь с 10 на 11 августа пришлось экстренно остановить четыре реактора из-за попадания в системы охлаждения огромного роя медуз. АЭС, расположенная между Дюнкерком и Кале, является одной из крупнейшей в стране. Она использует для охлаждения воду из канала, соединённого с Северным морем. Каждый из шести ее блоков вырабатывает по 900 мегаватт электроэнергии. На момент происшествия два реактора уже находились на плановом обслуживании, поэтому вся станция полностью прекратила работу.

Эксперты связывают случившееся с изменением климата и потеплением воды в Северном море.

"Медузы размножаются быстрее, когда температура воды повышается, а теплые сезоны становятся длиннее. Это расширяет их репродуктивное окно", - пояснил консультант по морской биологии Дерек Райт из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По его словам, на распространение медуз также влияют суда: личинки могут попадать в балластные цистерны кораблей в одном порту, а затем высвобождаться в другом. Так, в Северном море в 2020 году впервые была замечена азиатская лунная медуза - инвазивный вид из северо-западной части Тихого океана. Этот вид предпочитает стоячие воды, богатые планктоном, и уже вызывал подобные проблемы в портах и на АЭС в Китае, Японии и Индии.

"Все говорят о том, что ядерная энергия - чистая, но мы редко задумываемся о непреднамеренных последствиях теплового загрязнения", - отметил Райт.