Сколько сохранится нестабильная погода в Азербайджане?

Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до конца недели.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь на 13 августа и утром местами ожидается дождь. В отдельных местах полуострова возможен кратковременный ливень с грозами.

В районах Азербайджана переменные дожди ливневого характера, грозы.

В связи с ожидаемыми осадками в реках повысится водность, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные сели.