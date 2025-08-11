https://news.day.az/society/1773512.html Сколько сохранится нестабильная погода в Азербайджане? Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до конца недели. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь на 13 августа и утром местами ожидается дождь. В отдельных местах полуострова возможен кратковременный ливень с грозами.
Сколько сохранится нестабильная погода в Азербайджане?
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до конца недели.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь на 13 августа и утром местами ожидается дождь. В отдельных местах полуострова возможен кратковременный ливень с грозами.
В районах Азербайджана переменные дожди ливневого характера, грозы.
В связи с ожидаемыми осадками в реках повысится водность, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные сели.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре