Азербайджанские велосипедисты готовятся к чемпионату Европы в Гедабеке

В Гедабекском районе продолжаются тренировочные сборы национальных сборных по велоспорту разных возрастных групп.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию велоспорта Азербайджана, тренировочный процесс, который продлится до конца августа, проходит на высоте 1500-1700 метров над уровнем моря.

Тренировочный сбор, проходящий в горной местности, имеет большое значение для подготовки участников команды к чемпионату Европы, который состоится во Франции в октябре.

Отметим, что тренировочный этап стартовал шестого августа.