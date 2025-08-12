В недавнем шокирующем докладе, опубликованном ЮНИСЕФ по случаю Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, раскрыт масштаб преступной эксплуатации детей во Франции. При этом на первом месте среди жертв оказались дети из Алжира и Марокко.

Как передает Day.Az со ссылкой на алжирские СМИ, доклад, опубликованный в международных медиа, включая французскую газету Le Figaro, обнажил темную сторону миграционной реальности во Франции и осудил неспособность французских властей защитить этих несовершеннолетних.

Серьезные данные, содержащиеся в документе, указывают, что более двух третей жертв преступной эксплуатации во Франции составляют несовершеннолетние, при этом 92% из них - дети без сопровождения, большинство из которых родом из Алжира и Марокко. Эти дети, которым государство должно было бы предоставить защиту и заботу, превращаются в легкую добычу для сетей организованной преступности на территории Франции в условиях отсутствия правовой и гуманитарной защиты.

В докладе говорится, что этих несовершеннолетних вынуждают совершать различные преступления - от краж и торговли наркотиками до проституции и содействия в трансграничной контрабанде.

В том же скандальном и шокирующем докладе приведен раздел об эксплуатации детей на севере Франции, где их используют для управления лодками с мигрантами в сторону Великобритании или для вскрытия грузовиков с целью тайной перевозки мигрантов. Преступники применяют изощренные методы контроля: обманывают детей обещаниями бесплатного переезда или загоняют их в искусственные долги, а также насильно вызывают зависимость, давая им препараты вроде "Ривотрила", чтобы парализовать их волю и контролировать их психологически и физически.

Скандал не ограничивается лишь уличной эксплуатацией, но доходит и до залов французских судов, где этих детей рассматривают как преступников, а не как жертв.

Со своей стороны ЮНИСЕФ осудил такую политику, подчеркнув, что французская судебная система предпочитает быструю уголовную расправу, а не применение международных норм, защищающих несовершеннолетних жертв торговли людьми. Такой подход позволяет настоящим преступникам избегать наказания.

Всю трагедию ситуации подтверждают свидетельства с мест. В частности, в Марселе был раскрыт случай, когда детей задерживали, избивали и насиловали, если они не выполняли "дневную норму", установленную эксплуататорами. Эти ужасающие моменты происходят на фоне официального французского молчания, что вызывает подозрения в соучастии или, как минимум, в преднамеренном бездействии.

В своем докладе ЮНИСЕФ рекомендовал ставить интересы ребенка превыше всего, а также принять законы и меры, направленные на защиту жертв, а не на их наказание. Однако Франция, позиционирующая себя как защитник прав человека, продолжает закрывать глаза на эти нарушения, особенно когда речь идет о детях алжирского происхождения.

Тем самым, своим молчанием и бездействием Париж вновь доказывает, что его гуманитарные лозунги применяются избирательно, а жизни алжирских детей для него - наименее важны, ведь защита их прав не вписывается в его политическую повестку.