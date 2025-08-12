Билеты, предназначавшиеся фанатам "Шкендии", поступят в продажу для болельщиков "Карабаха"

ФК "Карабах" сообщил, что билеты на 27-й и 28-й секторы Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, изначально предназначенные для болельщиков македонской "Шкендии", будут проданы местным фанатам.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, причиной стало отсутствие организованного выезда болельщиков соперника на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет 12 августа в Баку. Продажа начнется во вторник в 12:00.

Приобрести билеты можно в кассах стадиона, фан-шопе "Карабаха" в Park Bulvar, а также онлайн и в пунктах продаж iTicket.az.

Напомним, что на прошлой неделе "Карабах" на выезде одержал победу над "Шкендией" со счетом 1:0. Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов начнется в 20:00 по бакинскому времени.