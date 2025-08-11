Обнародованы результаты II этапа вступительного экзамена в резидентуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), результаты экзаменов можно узнать, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 905 кандидатов 4 человека не явились на экзамен. 610 кандидатов выполнили условия конкурса (набрали 50 и более баллов по специальности) и допущены к выбору специальности.

Выбор специальности будет проводиться с 13 по 17 августа.

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена, будет работать Апелляционная комиссия в онлайн-режиме. Кандидаты могут обратиться в Апелляционную комиссию с 10:00 12 августа до 17:00 13 августа через сайт apelyasiya.dim.gov.az.