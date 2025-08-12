По инициативе Фонда Red Hearts и Kapital Bank, при партнерстве Министерства экологии и природных ресурсов, в Лянкяране прошел марафон солидарности "Ноль отходов". Марафон был посвящен 12 августа - Дню Каспийского моря.

В рамках акции была организована масштабная уборка прибрежной зоны Каспийского моря. В общей сложности собрано 768 килограммов бытовых отходов, которые были переданы соответствующим службам. В уборке приняли участие сотрудники филиалов Kapital Bank, охватывающих Лянкяран-Астаринский экономический район, представители Министерства экологии и природных ресурсов, а также волонтеры.

Основная цель марафона заключается в популяризации важности охраны окружающей среды в обществе и привлечении внимания к экологическому состоянию прибрежных территорий.

В ходе мероприятия с приветственным словом выступил президент Фонда Red Hearts Юсиф Поладов. Он отметил, что Каспийское море является одним из самых ценных природных богатств нашего народа и его сохранение является нашим моральным долгом. "Марафон "Ноль отходов" не ограничивается только уборкой. Это масштабное общественное движение, направленное на формирование культуры экологической ответственности и заботы о природе. Наша цель заключается в том, чтобы беречь окружающую среду и обеспечивать более здоровую экологию для будущих поколений", - подчеркнул он.

Дополнительная информация: https://shorturl.at/9K9p2

Следует отметить, что фонд "Red Hearts" был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.