https://news.day.az/society/1773475.html Вниманию водителей! - этот мост в Баку закроется на 10 дней С завтрашнего дня мост "Багиров" будет закрыт. Как передаёт Day.Az, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Вниманию водителей! - этот мост в Баку закроется на 10 дней
С завтрашнего дня мост "Багиров" будет закрыт.
Как передаёт Day.Az, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Уточняется, что с 08:00 12 августа на 10 дней на развороте на мосту "Багиров" в Наримановском районе Баку (в направлении от станции метро "Кероглу" в центр города и обратно) движение транспорта будет полностью ограничено в связи с ремонтными работами, которые проведёт ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
"Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре