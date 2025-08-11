Вниманию водителей!

- этот мост в Баку закроется на 10 дней

С завтрашнего дня мост "Багиров" будет закрыт.

Как передаёт Day.Az, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Уточняется, что с 08:00 12 августа на 10 дней на развороте на мосту "Багиров" в Наримановском районе Баку (в направлении от станции метро "Кероглу" в центр города и обратно) движение транспорта будет полностью ограничено в связи с ремонтными работами, которые проведёт ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам", - говорится в сообщении.