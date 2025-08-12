Кавелашвили заявил о готовности Тбилиси внести вклад в нормализацию отношений Баку и Еревана

Грузия готова внести вклад в продолжающийся диалог между Азербайджаном и Арменией. Сотрудничество стран очень важно для региональной стабильности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Грузии Михеил Кавелашвили, выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

По словам М.Кавелашвили, в Тбилиси всегда выступали за формулу мирного сосуществования и конструктивного сотрудничества в регионе.

Политик указал также на значимость формата диалога Грузия-Турция-Азербайджан. "Роль регионального сотрудничества возрастает на фоне геополитической ситуации в мире. Формат Азербайджан-Грузия-Турция - лучший пример взаимодействия государств, основанный на взаимном уважении к суверенитету и территориальной целостности стран", - сказал Президент Грузии.

Он отметил, что в ходе переговоров в Анкаре была затронута также тема раскрытия потенциала железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.