Матч чемпионата Испании с участием «Барселоны» могут провести в США

Матч чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Вильярреалом" могут провести в США. Об этом сообщил портал The Athletic.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по информации источника, встречу планируют провести в Майами (штат Флорида). Отмечается, что в понедельник Королевская испанская футбольная федерация обсудит это предложение, однако в случае одобрения организации придется добиваться разрешения со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч 17-го тура должен пройти 20-21 декабря на домашнем поле "Вильярреала".

В 2018 году Relevent Sports попыталась организовать матч чемпионата Испании между "Барселоной" и "Жироной" в Майами, который мог стать первым в испанском первенстве, сыгранным за пределами страны. Данное решение вызвало беспокойство со стороны ФИФА, Федерации футбола США и Королевской испанской футбольной федерации, которые выступили против данного мероприятия. Позднее совет ФИФА заблокировал эту инициативу, заявив, что официальные игры национальных чемпионатов должны проводиться на территории соответствующей страны. В мае 2024 года сообщалось, что ФИФА снимет запрет на проведение матчей национальных чемпионатов за рубежом.