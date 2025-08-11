Анар Бабанлы признан лучшим судьей чемпионата Азии

В столице Таиланда, Бангкоке, прошел чемпионат Азии среди боксеров до 19 и 22 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в числе судей соревнований был азербайджанский рефери международного класса Анар Бабанлы.

По итогам девятидневного чемпионата наш соотечественник был признан лучшим судьей.