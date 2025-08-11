https://news.day.az/sport/1773501.html Анар Бабанлы признан лучшим судьей чемпионата Азии - ФОТО В столице Таиланда, Бангкоке, прошел чемпионат Азии среди боксеров до 19 и 22 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в числе судей соревнований был азербайджанский рефери международного класса Анар Бабанлы. По итогам девятидневного чемпионата наш соотечественник был признан лучшим судьей.
Анар Бабанлы признан лучшим судьей чемпионата Азии - ФОТО
В столице Таиланда, Бангкоке, прошел чемпионат Азии среди боксеров до 19 и 22 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в числе судей соревнований был азербайджанский рефери международного класса Анар Бабанлы.
По итогам девятидневного чемпионата наш соотечественник был признан лучшим судьей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре