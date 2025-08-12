Израиль близок к завершению кампании против ХАМАС

Израиль приблизился к завершению военной кампании против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и других участников так называемой иранской оси в регионе.

Как передает Day.Az, такое мнение выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на церемонии открытия музея Кнессета (израильский парламент) в Иерусалиме.

"Именно в эти дни, когда мы добиваемся больших побед над теми, кто пришел уничтожить нас, когда мы стоим на пороге завершения кампании, пытаемся уничтожить остатки иранской оси и освободить всех наших заложников - как живых, так и погибших, - мы отмечаем здесь, в сердце Иерусалима, нашей вечной столицы, факт нашего существования и нашей независимости. Это праздник для Государства Израиль и для Кнессета", - сказал Нетаньяху, слова которого распространила канцелярия главы правительства.

На минувшей неделе военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве, которая ведется с октября 2023 года. Под "иранской осью" израильские власти, помимо ХАМАС, подразумевают шиитскую организацию "Хезболлах" в Ливане, движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Йемене, ряд проиранских шиитских группировок, действующих в Сирии и Ираке.