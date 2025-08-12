https://news.day.az/world/1773789.html Стало известно, в каком городе пройдет встреча Трампа с Путиным Переговоры президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина состоятся в пятницу, 15 августа, в городе Анкоридж на Аляске. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили во вторник в Белом доме.
Стало известно, в каком городе пройдет встреча Трампа с Путиным
Переговоры президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина состоятся в пятницу, 15 августа, в городе Анкоридж на Аляске.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили во вторник в Белом доме.
"Утром в пятницу президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, на Аляску, на двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.
