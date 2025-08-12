В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, во что превратилась Россия.

Day.Az представляет публикацию:

Вместо мягкой силы, дипломатии и культурного влияния Россия предложила соседям грубую, токсичную, имперскую риторику.

Еще двадцать лет назад Россия была главным политическим и военным арбитром в Южном Кавказе. Москва контролировала ключевые переговорные площадки, имела рычаги влияния на все три страны региона. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась: позиции России здесь ослабли, а сами страны - Азербайджан, Армения и Грузия - демонстрируют растущую самостоятельность и открытость к сотрудничеству с другими центрами силы, от ЕС и Турции до Китая и США.

И дело здесь не в мифическом "коварном Западе" или "турецкой экспансии", как любят объяснять в российских телестудиях. Россия потеряла регион сама - шаг за шагом, год за годом, в результате собственного высокомерия, недальновидности и откровенного политического шантажа. Причина этой утраты влияния - не только внешние обстоятельства, но и системный советский колониализм. Целенаправленная политика, которой были отторгнуты соседи по региону от Москвы.

Московская политика на Южном Кавказе долгие годы строилась на принципе "контроля через конфликты". Россия никогда не стремилась решать эти проблемы, напротив - консервировала их, чтобы в нужный момент использовать как рычаг давления. Любое реальное урегулирование откладывалось, пока это было выгодно Москве. В итоге страны региона поняли простую вещь: Россия - не посредник и не гарант мира, а выгодополучатель чужой нестабильности.

Позже, уже после 2020 года, Кремль пытался воспользоваться сложившейся между Азербайджаном и Арменией ситуацией для укрепления своего военного присутствия в регионе, но из этой затеи ничего не вышло: миротворческий контингент РФ покинул Азербайджан даже раньше запланированного срока.

Кульминацией потери влияния стал 2022 год. Вторжение в Украину превратило Россию в токсичного партнёра, от которого отстраняются даже формальные союзники. Любое сотрудничество с Москвой стало нести риск попадания под вторичные санкции. О репутационных потерях и говорить нечего.

Дополнительный удар нанесла кремлевская пропагандистская машина. Российские телеканалы и приближенные спикеры годами методично разрушали остатки симпатии к Москве. Оскорбительные высказывания в адрес лидеров соседних стран, нарратив "без России вы никто", потоки лжи и запугивания стали нормой. Вместо мягкой силы, дипломатии и культурного влияния Россия предложила соседям грубую, токсичную, имперскую риторику. Даже те, кто исторически симпатизировал Москве, начали воспринимать ее как источник унижения, а не поддержки.

Россия стала заложницей собственного имперского мышления: вместо того чтобы строить связи на взаимных интересах, она выбрала путь давления и манипуляций. И виноват в этом не коллективный Запад, не НАТО и не "иноагенты" какие-нибудь.

Сами, все сами! Десятилетия грубейших ошибок, высокомерия и шантажа привели к закономерному итогу: Южный Кавказ потерян для Москвы очень надолго, если не навсегда. И это процесс, который Кремль не способен остановить.