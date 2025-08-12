Встреча в Вашингтоне - начало движения к совершенно другому Южному Кавказу

Мы видели, насколько серьезно настроены на мир лидеры Азербайджана и Армении. Мы видели очень серьезное отношение к теме со стороны США. Мы слышали очень четкие заявления со стороны Баку и Еревана о том, что обратной дороги нет, а есть только дорога к миру, добрососедству и полноценному сосуществованию. Все годы мирного процесса мы ждали этого рукопожатия Баку и Еревана. То, что случилось в Вашингтоне, очень важно для Южного Кавказа, для каждой из стран. Во всяком случае, мы увидели настрой на достижение полного и окончательного мира.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

Это была очень важная дипломатическая победа Азербайджана, подчеркнул он. Несмотря на очень серьезное геополитическое сопротивление и немалые дипломатически барьеры, Азербайджан сумел продвинуть свою повестку на Южном Кавказе.

"Можно долго рассуждать, на сто процентов или не на сто была принята его повестка, но факт остается фактом - беспрепятственный проезд в Нахчыван пробит. То, в какой форме он был утвержден, устраивает обе стороны.

Конфликт остался в прошлом, Минская группа со всем ее неприятным багажом сдана в архив. Понятно, что еще есть, над чем работать, еще остаются проблемы, так как мир нельзя включить одним нажатием кнопки. Еще будет рефлексия в постконфликтный период. Но то, что произошло в Вашингтоне, - это очень хорошее начало совершенно иных отношений между Арменией и Азербайджаном, начало движения к совершенно другому Южному Кавказу", - сказал Макили-Алиев.

По его словам, Азербайджаном была проделана огромная дипломатическая работа. Для страны средней силы - это действительно огромная победа, когда ты можешь свою повестку превратить в реальность в условиях столь геополитически тесного региона и с такими серьезными игроками. Это очень важно, и это то, что отличает Азербайджан от других стран Южного Кавказа.

"Азербайджан достиг поставленной цели, и это дает импульс к дальнейшему движению вперед. Назад откатываться уже нельзя, нужно идти дальше, к новым целям. Будет продолжена работа для того, чтобы снизить геостратегические риски. На мой взгляд, будут сделаны шаги как на юг, так и на север. Это нужно для того, чтобы снизить конфронтационный потенциал, не исключающийся в условиях, когда страна достигла своих целей, порой вопреки желаниям других геополитических центров. Думаю, будет проводиться работа по возвращению внешней политики Азербайджана в то сбалансированное состояние, которое присуще нашей стране. Одним словом, в новых условиях у нашей дипломатии будет много работы", - сказал доктор международного права.

Доцент шведского университета подчеркнул, что достигнутые в Вашингтоне договоренности для Азербайджана означают также усиление своей инвестиционной привлекательности. Его потенциал будет в полной мере оценен со стороны западных стран, включая США. Евросоюз, например, уже заявил о готовности инвестировать в проекты Азербайджана и Армении после заключения мира. Наши страны обладают достаточным потенциалом для инвестирования. Вкладывать в этот регион выгодно Евросоюзу, который признает, что конфронтационные риски после саммита в Вашингтоне значительно снизились. По мнению Макили-Алиева, мы будем видеть все больший интерес к Южному Кавказу. И не только с запада, но также с востока, севера и юге.

"Мы послали месседж о том, что Южный Кавказ становится другим, что на противоречиях в этом регионе больше не получится играть, что с Южным Кавказом нужно сотрудничать на основе регионального паритета. Огромная заслуга тут принадлежит Азербайджану. Он - ведущая страна в регионе, и именно он определяет будущую его повестку. Геополитические интересы региональных и внерегиональных игроков, таких, как Россия, Иран, Турция, будут, конечно, иметь значение. Все внешние интересанты будут продолжать свою политику. Но Южный Кавказ входит в период, когда у него появляется намного большая степень независимости от интересов крупных региональных держав и глобальных игроков.

Думаю, эта победа не последняя для Азербайджана. Результаты саммита в Вашингтоне превзошли все ожидания", - сказал Камал Макили-Алиев.

Лейла Таривердиева