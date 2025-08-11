https://news.day.az/politics/1773445.html Минобороны Азербайджана предупредило население С 11 по 15 августа в учебном центре "Гедекбурун" на территории Агдеринского района с соблюдением правил техники безопасности будет выполнена утилизация боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к применению. Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.
Минобороны Азербайджана предупредило население
С 11 по 15 августа в учебном центре "Гедекбурун" на территории Агдеринского района с соблюдением правил техники безопасности будет выполнена утилизация боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к применению.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.
"Призываем население не беспокоиться из-за звуков взрывов, причин для беспокойства нет", - говорится в сообщении.
