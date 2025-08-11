Автор: Акпер Гасанов

Глава давно уже обанкротившейся Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли в очередной раз доказал, что являет собой прекрасный образец национал-предателя, лжеца и лица, лишенного каких-либо морально-нравственных ограничителей. Очередной своеобразный каминг-аут с его стороны имел место в виде публикации Керимли для украинского издания "Обозреватель".

Чего там только не наплел этот политический импотент! В частности, он утверждает, что Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву якобы "было выгодно сохранять отношения с Арменией в состоянии "ни мира, ни войны"". Мол, "риски новой войны очевидны, но и прочный мир для власти был нежелателен".

Более наглой, циничной и подлой лжи невозможно себе даже представить.

Ведь, именно стратегия Президента Ильхама Алиева обеспечила торжество международного права и исторические победы, которые привели к полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Глава нашего государства являет собой крайне редкий пример политического деятеля мирового уровня, который готов противостоять любой стране мира, когда дело касается национальных интересов возглавляемого им государства.

Попытки шантажа и давления на него бесполезны. Достаточно напомнить, что Азербайджан восстановил свои суверенитет и территориальную целостность не благодаря, а вопреки планам трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, России, Франции). Сколько было попыток остановить победный марш азербайджанской армии в ходе 44-дневной войны со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Сколько было фактов военно-политической поддержки Армении со стороны России!

А США? Прежнее руководство Соединенных Штатов также занимало проармянскую позицию. Да и про огромное число американских конгрессменов и сенаторов, выступавших против Азербайджана, имевших прямой финансовый интерес в очернении нашей страны, все мы помним. И вот над ними всеми была одержана историческая победа. И одержала ее стратегия Президента Ильхама Алиева.

А как себя вел до, в ходе и после наших исторических побед Али Керимли? Вначале он тиражировал сомнения в способности азербайджанской армии одержать победу над врагом. Затем он сеял панические настроения в ходе 44-дневной войны. После чего, когда историческое достижение Азербайджана, достигнутое во главе с Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым стало свершившимся фактом, он перешел к попыткам обесценить этот успех.

В частности, он врал про нежелание руководства страны восстанавливать освобожденные территории Азербайджана, способствовать возвращению туда бывших вынужденных переселенцев. Посмотрите, как стремительно восстанавливаются все освобожденные территории Азербайджана, какие там возводятся поселки и объекты инфраструктуры, как возвращаются туда наши сограждане, и сами оцените степень лживости и аморализма А.Керимли.

Да, для него победа Азербайджана в 44-дневной войне, как и успешно проведенная в Карабахском экономическом регионе антитеррористическая операция, стали болью и печалью. Потому, что тем самым была решена историческая проблема нашей страны, спекулировать на нерешенности которой так любили отечественные "радикальные оппозиционеры", которые много о чем стараются забыть.

А я прекрасно помню, что Абульфаз Эльчибей, тогдашний президент страны, сбежал из Баку в родное село Келеки, когда обвалился фронт. Позорное бегство Эльчибея имело место в середине июня 1993 года. Напомню, что в апреле того года армянские силы захватили Кяльбаджарский район, что стало серьёзным ударом: это была первая оккупация территории за пределами бывшей НКАО.

Кроме того, в мае-июне 1993 года на Агдамском направлении армяне начали активное наступление, обстреливая азербайджанские позиции и постепенно приближаясь к самому городу Агдам. На юге фронта, в Физулинском и Джебраильском районах, также шли тяжёлые бои, при этом азербайджанские части страдали от слабой координации и нехватки вооружений. И вот в этих условиях Эльчибей, в команде которого работал Али Керимли, сбежал из Баку в Келеки!

После всего этого, казалось бы, нынешнему главе ПНФА стоило бы навсегда заткнуться. Но он отрабатывает тезисы своих зарубежных кураторов и раз за разом лжет про Азербайджан. Причем, что особо шокирует, выступая от имени азербайджанского народа. Да кто ты такой, чтобы рассуждать от имени всего нашего народа?! Мальчик по вызову своих зарубежных кураторов, не более того. И отношение к нему среди подавляющего большинства граждан республики именно такое. Сколько бы он не искал табуретку, взобравшись на которую озвучивает ложь и чушь про Азербайджан.