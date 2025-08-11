Рауф Велиев награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Рауф Велиев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За многолетнюю и плодотворную деятельность в сфере развития морского судоходства в Азербайджанской Республике наградить Рауфа Гёюш оглу Велиева орденом "За службу Отечеству" 3-й степени", - говорится в распоряжении.