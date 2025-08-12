https://news.day.az/world/1773667.html Катастрофическое наводнение ударило по одной из стран в Африке - ВИДЕО В западноафриканском Кабо-Верде катастрофическое для экономики страны наводнение из-за обрушившегося на островное государство тропического шторма Эрин. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Катастрофическое наводнение ударило по одной из стран в Африке - ВИДЕО
В западноафриканском Кабо-Верде катастрофическое для экономики страны наводнение из-за обрушившегося на островное государство тропического шторма Эрин.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Больше всего досталось островам Сан-Висенте и Санто-Антау на которых проживает около 25% населения полумиллионной страны - на острова обрушилось 163 миллиметра осадков всего за один час.
Пока подтверждена смерть 7 человек, до 500 человек остаются пропавшими без вести, у более 50 тысяч человек серьезно пострадало жильё и автотранспорт.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре