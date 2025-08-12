Катастрофическое наводнение ударило по одной из стран в Африке

В западноафриканском Кабо-Верде катастрофическое для экономики страны наводнение из-за обрушившегося на островное государство тропического шторма Эрин.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Больше всего досталось островам Сан-Висенте и Санто-Антау на которых проживает около 25% населения полумиллионной страны - на острова обрушилось 163 миллиметра осадков всего за один час.

Пока подтверждена смерть 7 человек, до 500 человек остаются пропавшими без вести, у более 50 тысяч человек серьезно пострадало жильё и автотранспорт.

